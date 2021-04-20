Москва, , 04:47 — REGNUM Во вторник, 20 апреля, в Москве будет облачно, местами кратковременный дождь. Температура воздуха — +8…+10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 21 апреля в Москве облачно, дождь, местами сильный. Температура воздуха — +3…+5 °C.

Ветер восточный 5−10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +6…+11 °C днём и 0…+5 °C ночью.

В среду, 21 апреля, днём в столице ожидается +8…+10 °C. По области +5…+10 °C. Ночью в регионе ожидается 0…+5 °C. Облачно, дождь, порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, прохладная погода и дожди ожидают столицу России к 1 мая, а ко Дню Победы температура воздуха в Москве поднимется до +20 °С.

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