Владивосток, , 04:53 — REGNUM Владивосток присоединится к международной акции «Сад памяти» — 24 апреля активисты высадят деревья в сквере возле Приморской сцены Мариинского театра. Акцию посвятят почетному гражданину Владивостока, участнику Великой Отечественной войны Якову Кану, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Студенты, школьники, члены общественных организаций и объединений, инициативные горожане высадят в сквере голубые ели и сирень.

Яков Григорьевич Кан в годы Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте, пережил блокаду. После окончания войны продолжил службу на Дальнем Востоке — сначала в Советской Гавани, затем во Владивостоке. Командовал 59-м отдельным морским полком Тихоокеанского флота. Уволен в запас в звании полковника. Более 14 лет Кан проработал во Владивостокском горисполкоме, возглавлял городской совет ветеранов, а в 2000 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Владивостока.

Ещё одна памятная акция развернется 5 мая на территории кампуса ДВФУ. Здесь студенты и горожане высадят 1000 деревьев в память о героях, не вернувшихся с войны.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область присоединится к акции «Сад памяти». В честь погибших в годы Великой Отечественной войны в регионе с 1 мая по 22 июня будет высажено более 100 тыс. деревьев.