Пекин, , 04:39 — REGNUM Наука является ключом к обеспечению одновременной реализации целей углеродной нейтральности и экономического и социального развития, заявил министр науки и технологий Китая Ван Чжиган, сообщает 19 апреля агентство Синьхуа.

Пик выбросов углекислого газа и достижение углеродной нейтральности приведут к научно-технической революции, что приведет к серьезным изменениям в экономике и обществе, что не менее важно, чем три предыдущие промышленные революции, заявил Ван на научной конференции Сяншань, состоявшейся недавно в Пекине.

Усилия по борьбе с выбросами позволят проверить и разработать ряд научных выводов, методов и технологических инноваций, сказал министр, призвав китайских исследователей создать конкурентные преимущества с помощью научно-технических инноваций для поддержки низкоуглеродного развития Китая.

Он также подчеркнул важность развития талантов, которые будут способствовать достижению цели нейтрализации выбросов углерода. Китай объявил, что будет стремиться довести выбросы углекислого газа до пика до 2030 года и стать углеродно-нейтральным государством до 2060 года.

В конференции приняли участие около 100 академиков и специалистов в области энергетики, промышленности, транспорта и строительства.