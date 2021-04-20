Новосибирск, , 04:37 — REGNUM Председатель совета судей Новосибирской области Инна Петрунина сложила свои полномочия и и вышла из его состава. Об этом сообщается на сайте организации.

«Совет судей постановил избрать председателем совета судей Новосибирской области Яковинова Павла Валерьевича, председателя Бердского городского суда Новосибирской области», — уточняется в инфрмации.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, в марте 2020 года, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с представлением о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении тогда ещё главы совета судей Новосибирской области Инны Петруниной — по статье «Разглашение государственной тайны».

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