Москва, , 04:37 — REGNUM Более 80 тысяч автомобилей экспортировали российские производители в 2020 году, говорится в распространённых 20 апреля материалах Российского экспортного центра (РЭЦ).

Среди рынков сбыта с большим преимуществом лидируют Белоруссия и Казахстан — в эти страны было поставлено 34,6 и 23,5 тыс. автомобилей соответственно. Третье место по объёму экспорта занимает Узбекистан, куда российские производители поставили 5,1 тыс. машин.

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«Рынок Узбекистана показывает динамичный рост последние несколько лет, и российским производителям, в том числе локализованным в России глобальным брендам, удалась занять нищи и наращивать свои продажи», — пояснили в РЭЦ.

Отмечается также, что в первой десятке ведущих импортёров российских автомобилей представлены преимущественно страны СНГ. Седьмую строчку в списке занимает Вьетнам (1135 автомобилей), восьмую — Германия (955 автомобилей).

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