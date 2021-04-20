Белград, , 04:38 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич вечером 19 апреля заявил, что он выступает против сохранения замороженного конфликта с албанцами.

В интервью для боснийского телеканала «Face TV» на вопрос о том, что может выиграть Сербия, политик заявил, что «Сербия должна принять правильное решение по многим вопросам и не больше».

На предположения журналистов о том, что такие политики как глава Республики Сербской в БиГ Милорад Додик министр внутренних дел Сербии и Александр Вулин говорят вслух то (о создании Великой Сербии и неприязни к албанцам — ИА REGNUM), что думает Вучич, сербский президент ответил, что «Милорад Додик — очень интеллигентный человек и он может быть кем угодно, но не человеком, который слушает или выполняет то, что я говорю», при этом Вулина политик назвал своим старым другом, имеющим различные с ним взгляды по многим вопросам.

Комментируя скандал, вызванный слухами о якобы предложенном словенским премьер-министром Янезом Яншей создании «Великой Албании» и «Великой Сербии» по этническим границам, Курти заявил, что проект «Великой Сербии» не будет реализован, но Сербия будет великой, если она будет успешной, процветающей и экономически сильной без новых территорий.

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