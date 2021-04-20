Хабаровск, , 04:49 — REGNUM В Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» более 300 жителей переселили из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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До конца 2022 года планируется обеспечить новым жильём более 3800 человек.

Федеральная программа, рассчитанная до 2025 года, реализуется она в несколько этапов. Власти Хабаровского края взяли на себя обязательства реализовать её за три года.

Около 38 тыс. кв. метров будет выделено жителям аварийных домов в новостройках края. Также есть варианты приобретения квартир на вторичном рынке или у застройщика. Если жители хотят приобрести более комфортабельное жильё, например, большей площади, они могут добавить свои средства для покупки квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года в Приморье будут вводить не менее миллиона кв. метров жилья ежегодно.