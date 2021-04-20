Манила, , 04:38 — REGNUM На Филиппинах ещё две вакцины против COVID-19 — американской компании Johnson & Johnson (J&J) и индийской компании Bharat Biotech — получили разрешение на экстренное использование от национального Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Об этом со ссылкой на главу регулятора Роландо Энрике Доминго 20 апреля сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что обе вакцины разрешены к использованию для прививания людей старше 18 лет.

Напомним, ранее одобрение на применение в стране уже получили препараты американской компании Pfizer, германской BioNTech, британско-шведской AstraZeneca, китайской Sinovac и российский «Спутник V».

В настоящее время на Филиппинах зафиксировано 945 745 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли в стране 16 048 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Филиппин возобновит использование вакцины против коронавируса производства AstraZeneca.

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