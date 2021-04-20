Сеул, , 04:22 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 549 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Сообщается, что 529 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. Центр отмечает, что в Южной Корее уже второй день зафиксировано небольшое снижение заболеваемости — в стране выявляют менее 600 инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 115 195. Также за минувшие сутки в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1802 человека.