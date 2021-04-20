Новосибирск, , 04:21 — REGNUM Новосибирский областной суд отменил решение Железнодорожного районного суда о выплате экс-губернатору Василию Юрченко 5,7 млн рублей компенсации. В такую сумму был оценён имущественный вред, причинённый в результате незаконного уголовного преследования.

Однако, прокуратура Железнодорожного района и Минфин РФ ранее подали апелляцию на решение.

В итоге, как пишет «НДН.инфо», требование прокуратуры и Министерства финансов в лице управления казначейства по Новосибирской области было удовлетворено.

Дело по взысканию в пользу Василия Юрченко 5,7 млн рублей вновь направили в Железнодорожный районный суд. Это будет уже третье рассмотрение иска экс — губернатора о компенсации затрат на адвокатов.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из двух уголовных дел, возбуждённых в отношении Василия Юрченко, было прекращено за отсутствием состава преступления.

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