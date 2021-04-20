Владивосток, , 04:45 — REGNUM В ближайшие три дня на большинстве рек Приморья ожидается небольшой спад воды, поэтому никаких опасных гидрологических явлений не ожидается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ещё несколько дней сохранится слабый приток талых вод на отдельных участках рек северных районов. На остальных реках отмечается спад уровня воды.

На 20 апреля подтопленных жилых домов, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России поручила прокурору Новосибирской области организовать проверку по сообщению о том, что из-за паводка жители нескольких поселений не могут выехать из-за отсутствия проезда.