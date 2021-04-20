Приштина, , 04:59 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 19 апреля провел встречу с главой связующего офиса Словакии в Косово Растиславом Костильником.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, словацкий дипломат пожелал Курти успехов при выполнении новых обязанностей. В ответ Курти поддержал Костильника за визит и за поддержку Словакией либерализации визового режима между Косово и Евросоюзом.

Также Курти высказал заинтересованность в углублении дальнейшего сотрудничества и призвал Братиславу признать независимость Косово, а также поспособствовать вступлению Косово в ЕС, НАТО и другие международные организации.

Напомним, Словакия относится к группе из пяти стран ЕС, не признающих независимость Косово. Кроме нее, в эту группу входят Испания, Греция, Кипр и Румыния. Словацкий депутат Мирослав Лайчак уже второй год играет роль европейского переговорщика на переговорах Белграда и Приштины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии выступили против изменения границ на Балканах