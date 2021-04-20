Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан не планирует покидать страну после рекомендаций Москвы «отправиться на консультации» в Вашингтон. Об этом со ссылкой на источники 19 апреля сообщает портал Axiosи.

По мнению людей, знакомых с дипломатом, Салливан считает, что если Путин хочет, чтобы он уехал из России — ему придётся «его заставить».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рекомендовал послу Салливану вернуться в Вашингтон для «серьёзных» консультаций. Такое предложение, как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, было сделано на фоне введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 19 апреля заявила, что предложение России о том, чтобы посол Соединённых Штатов Джон Салливан отправился на консультации в Вашингтон, по-прежнему актуально.

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