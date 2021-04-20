Кемерово, , 04:04 — REGNUM В Кемеровской области прибрежные территории населённых пунктов в районе реки Кия оказались под угрозой подтопления. Сегодня, 20 апреля, подъём уровня воды в реке продолжится. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

«На р. Кия в районе с. Чумай в связи с образованием затора льда ниже поста в период 19 — 20 апреля продолжится подъём уровня воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 550 см), подтопление прибрежных территорий населённых пунктов», — уточняется в прогнозе.

По данным кемеровского гидрометцентра, сегодня, 20 апреля, в Кузбассе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с, ночью −8…−13°С, местами до — 18 °C, днём — 0…-5°С, местами 0…+5°С.