Якутск, , 03:56 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело по факту убийства двух детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Следствием установлено, что утром 19 апреля 26-летний житель села Булунского района нанес ножевые ранения своим сыновьям одного года и двух лет. После расправы над детьми он пытался свести счёты с жизнью.

Малышей доставили в больницу, где они через несколько часов скончались.

В момент убийства, матери детей дома не было, она находится в больнице в Якутске на лечении.

Полиция отмечает, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Назначены проверки, следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 63-летний гражданин арестован за убийство своего 30-летнего сына.