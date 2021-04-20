Киев, , 03:50 — REGNUM Украина якобы теряет роль ключевого участника в мировой геополитической игре из-за строительства Россией газопроводов, считает первый вице-президент украинской Торгово-промышленной палаты (ТППУ) Михаил Непран. Об этом 19 апреля он написал в своем блоге на портале «Обозреватель».

Представитель палаты также выразил мнение, что такая деятельность РФ превращает Украину в «аграрную провинцию».

«Фактически, россияне создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину из важного посредника между Россией и ЕС в аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», — полагает Непран.

Он вспомнил слова руководителя «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона об угрозах для украинской экономики, которые создают уже запущенный газопровод «Турецкий поток» и строящийся проект «Северный поток — 2».

Вице-президент ТППУ призвал помешать достройке Nord Stream 2, чтобы не потерять газотранспортную систему (ГТС) Украины. В противном случае, по мнению Непрана, ЕС потеряет интерес к стране и Киев не сможет влиять на «мировую геополитику».

«Лишь для того, чтобы не потерять систему как таковую. Чтобы не потерять едва ли не последний наш рычаг влияния на мировую геополитику», — добавил первый вице-президент организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Сергей Макогон написал о том, что Россия постепенно сокращает транзит газа через территорию Украины. 16 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что противодействие строительству «Северного потока — 2» является вопросом войны, а не бизнеса.

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