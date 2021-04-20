Пекин, , 03:48 — REGNUM По данным Китайской академии наук, глубоководная система отбора проб отложений завершила морские испытания на борту китайского геофизического исследовательского корабля в Южно-Китайском море, сообщает 19 апреля агентство Синьхуа.

Система отбора проб отложений может работать на глубинах 3500 метров, в то время как столбчатые образцы отложений были получены на глубине 1778 метров с максимальной длиной 15,83 метра.

Система визуального отбора проб, разработанная Институтом океанологии Китайской академии наук (IOCAS), снизила эксплуатационные требования судна с точки зрения морских условий и повысила безопасность. К системе подключено несколько подводных датчиков, которыми можно управлять онлайн и при помощи акустической связи.

Система может проводить непрерывный отбор проб столбчатых отложений с низким уровнем смещения, а также многослойное температурное обнаружение отложений, сообщили в IOCAS.