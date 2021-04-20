Пекин, , 03:40 — REGNUM Китай объявит название своего первого марсохода в День космонавтики Китая, который приходится на 24 апреля, сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA), передает 19 апреля агентство Синьхуа.

Столица восточно-китайской провинции Цзянсу город Нанкин примет у себя основные мероприятия, посвященные Дню космонавтики Китая в этом году, сообщил на пресс-конференции 19 апреля официальный представитель CNSA Лю Бо.

Среди запланированных мероприятий — церемония открытия, двусторонние переговоры по международной лунной исследовательской станции и четвертая Китайская космическая конференция. Название первого китайского марсохода будет объявлено на церемонии открытия 24 апреля, сказал Лю.

Китай запустил космический аппарат, состоящий из орбитального аппарата, спускаемого аппарата и марсохода «Тяньвэнь-1» 23 июля 2020 года. Он вышел на парковочную орбиту Марса после выполнения орбитального маневра 24 февраля 2021 года.

Глобальная кампания по присвоению марсоходу имени стартовала в июле прошлого года. Пользователи Сети в стране и за рубежом были приглашены проголосовать за своего фаворита среди 10 кандидатов с 20 января по 28 февраля.

В прошлом месяце появились три возможных имени, и «Чжужун», бог огня в древнекитайской мифологии, возглавил список. В 2016 году Китай установил 24 апреля в качестве Дня космонавтики страны, чтобы отметить запуск своего первого спутника «Дунфанхун-1» в космос 24 апреля 1970 года.