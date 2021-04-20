Богота, , 03:40 — REGNUM Власти Колумбии вводят трехдневный карантин, ограничивающий передвижения жителей по городу, в столице страны Боготе, заявила градоначальник Клаудия Лопес в ходе пресс-конференции.

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«Карантин будет действовать в Боготе с пятницы по воскресенье (с 23 по 25 апреля — прим. ИА REGNUM)», — заявила она.

По словам мэра Боготы, с 19 апреля в столице Колумбии также вводится комендантский час. Он будет действовать с 20:00 по 04:00.

Отметим, к 20 апреля в Колумбии выявили 2 667 136 носителей коронавируса нового типа. От осложнений COVID-19 в республике уже скончались 68 748 человек.