Магадан, , 03:37 — REGNUM В Магаданской области из-за штормового ветра, метели и снега с дождём на 20 апреля в пяти районах объявили действие экстренного предупреждения о вероятности чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В связи с опасностью повреждения линий электропередачи и линий связи, нарушений в работе всех видов транспорта, образования снежных заносов, возникновения ДТП, обрушения слабо укреплённых конструкций, травматизма и гибели людей предупреждение объявлено в городе Магадане, Ольском, Омсукчанском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах.

«Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря бухт Гертнера и Нагаево. (Источник ЧС — ветер с метелью, сильный снег с дождём)», — отмечается в сообщении.

По информации Колымского УГМС, в городе Магадане, Ольском, Северо-Эвенском, Омсукчанском, Среднекамском городских округах ожидается восточный, юго-восточный ветер до 20−22 м/с, метель.

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