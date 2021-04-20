Омск, , 03:32 — REGNUM В Омской области в ближайшие дни сохранится холодная погода. Об этом сообщила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

По её словам, днём 20 апреля в регионе прогнозируется +3…+8 °С. Ветер северный с переходом на западный — ночью 4−9 м/с, днём — 7−12 м/с. В ряде районов порывы ветра достигнут 18 м/с. Местами ожидаются дождь и мокрый снег.

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, в Омске днём 20 апреля ожидается +3…+5 °С.

Ночью 20 апреля температура воздуха составляла −5…−10 °С, при прояснении до — 15 °C.

Ночью 21 апреля столбики термометров в регионе опустятся до −1…−6 °С, днём — поднимутся до +6…+11 °С. Ночью 22 апреля ожидается −2…−7 °С, днём +9…+14 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели Забайкальского края предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий с 20 по 22 апреля.

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