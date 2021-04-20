Владивосток, , 04:18 — REGNUM В Медцентре ДВФУ Владивостока кадровое назначение — доктор медицинских наук, профессор Игорь Брюховецкий стал главным врачом.

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Новый руководитель медцентра родом из Владивостока. В 2001 году окончил медицинский университет, клиническую интернатуру, ординатуру по психиатрии и аспирантуру при кафедре неврологии и нейрохирургии ВГМУ, написали местные телеграм-каналы.

Известно, что Игорь Брюховецкий всерьёз занимается онкологией, клеточной трансплантологией и молекулярной медициной. Неоднократно проходил стажировки в университетах Лозанны (Швейцария), Монпелье и Сорбонны (Франция) и Комо (Италия), является автором более 100 научных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, центр амбулаторной онкологической помощи в новосибирском Академгородке принял первых пациентов. Здесь по системе обязательного медицинского страхования (ОМС) будут обследовать, лечить и наблюдать жителей Советского и Первомайского районов Новосибирска. Это первый центр амбулаторной онкопомощи в регионе, организованный на базе частного медцентра — Центра новых медицинских технологий.