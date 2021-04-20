Осака, Япония, , 03:26 — REGNUM Губернатор японской префектуры Осака потребует от правительства Японии введения режима чрезвычайной ситуации из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, передает телеканал NHK.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

По его данным, 19 апреля в префектуре выявили 719 случаев заражения SARS-CoV-2. При этом, как отмечают эксперты, вспышка заболеваемости связана с новыми, более заразными штаммами коронавирусной инфекции. Органы здравоохранения Осаки уже запросили у властей выделение дополнительных больничных коек для приема пациентов с COVID-19.

В связи с этим губернатор Осаки Хирофуми Йосимура попросит у правительства Японии объявить уже третий по счету режим чрезвычайной ситуации в префектуре, чтобы ограничить передвижения жителей. Также он намерен предложить главам соседних префектур также запросить объявление ЧС.