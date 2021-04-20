Пекин, , 03:22 — REGNUM В Восточно-китайской провинции Цзянсу в прошлом году наблюдался резкий рост видов рыбы на местном участке реки Янцзы, показали результаты исследования, сообщает агентство Синьхуа.

Данные, совместно опубликованные провинциальным центром мониторинга окружающей среды и Нанкинским университетом, показали, что по сравнению с 70 видами рыбы, зарегистрированными в 2018 году, в Цзянсу на 2020 год насчитывалась 81 разновидность рыбы в 2020 году, примерно на 15,7% больше и говорит об улучшении экологической обстановки в водах.

Статистические данные, основанные на предыдущих исторических записях, показали, что изначальное количество видов рыбы на участке реки Янцзы в провинции Цзянсу, достигало 161. Однако с 2001 по 2006 год их число сократилось до 108 в результате чрезмерной эксплуатации речных ресурсов.

В 2018 году в провинциальном районе реки Янцзы было замечено всего 70 разновидностей рыбы, причем с подавляющим количеством мальков и мелкой рыбешки. Несколько исчезающих видов в реке Янцзы также исчезли, поскольку только три из 28 наблюдательных пунктов провинции заметили бесперую морскую свинью.

С июля 2020 года Цзянсу ввел запрет на рыбную ловлю вдоль русла реки Янцзы. В 2020 году восемь из 28 пунктов мониторинга сообщили о появлении на реке Янцзы беспалой морской свиньи. Этот вид является единственным пресноводным подвидом семейства бесперых морских свиней, который встречается только в среднем и нижнем основных течениях реки Янцзы.

Тем временем в провинции также был замечен Huso dauricus, также известный как калуга, вид, находящийся под угрозой исчезновения, занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы в 2010 году.

Протянувшись более чем на 6300 км, Янцзы может похвастаться богатым биологическим разнообразием, минеральными и водными ресурсами в своем бассейне. Но чрезмерный вылов рыбы и загрязнение окружающей среды уже давно угрожают экологии реки и истощают ее рыбные запасы. Китай ввел полный 10-летний запрет на рыболовство в ключевых водах Янцзы с начала 2021 года.