Посёлок городского типа Шушенское, Красноярский край, , 03:20 — REGNUM В Шушенском районе Красноярского края классный руководитель школьницы, утонувшей в бассейне, подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело по факту гибели восьмилетней школьницы было возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее в качестве подозреваемых были привлечены 39-летний владелец и 38-летняя администратор аквацентра «Енисей».

Следствие дало уголовно-правовую оценку действиям классного руководителя девочки. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительной версии следствия, классный руководитель, ответственная за жизнь и здоровья школьников, находясь с ними в бассейне, не смогла уследить за восьмилетней девочкой. Ребёнок заплыл на глубину и утонул.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 12 апреля. В этот день девочка находилась в бассейне с одноклассниками, двумя педагогами и одним из родителей.

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