Москва, , 03:18 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил ещё один многомиллионный иск Минпромторга РФ к архангельскому АО «Центр судоремонта «Звёздочка». Решение судьи истец ещё может обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

Судья Березова в результативной части вердикта о взыскании 50 499 742 рублей 50 копеек отметила — «в иске отказать». Детали решения пока не сообщаются.

Напомним, в начале марта 2021 года суд отказался взыскивать с центра судостроения штраф на сумму более 24 млн рублей.

Между тем с подачи Минобороны РФ «Звёздочка», которая входит в дивизион «Объединённой судостроительной корпорации», была внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Обжаловать через суд это судостроители не смогли. Помимо претензий Минпромторга в суде были рассмотрены и иски Минобороны. Один из них был удовлетворён частично.

Также на сегодня претензии к архангельскому предприятию на сумму почти 3 млн рублей имеет АО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор».