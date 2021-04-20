Пекин, , 03:16 — REGNUM Министерство общественной безопасности Китая испытало ручной детектор наркотиков, разработанного исследователями Китайской академии наук (CAS), сообщает агентство Синьхуа.

Прибор может дать быстрые результаты теста по идентификации морфина, метамфетамина и кетамина, а также оценки их количества.

Независимо разработанное учеными Даляньского института химической физики, входящего при CAS, портативное устройство оснащено небольшим модулем обнаружения флуоресценции и использует реагент для флуоресцентной маркировки при отображении результатов испытаний.

Прибор способен обнаружить всего лишь один нанограмм морфина в одном миллилитре вещества. Анализ образца занимает чуть более пяти минут, а точность прибора составляет 96%.

По мнению исследователей, детектор наркотиков является экономически эффективным и может быть использован для быстрого обнаружения наркотиков на антинаркотических фронтах в приграничных районах вроде провинции Юньнань.