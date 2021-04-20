Оттава, , 03:38 — REGNUM Министр финансов Канады Христя Фриланд 19 апреля заявила, что дефицит бюджета страны на 2021−2022 финансовый год достигнет 154,7 млрд канадских долларов ($123,5 млрд). Об этом она сказала во время представления проекта бюджета в национальном парламенте.

«Этот бюджет должен завершить борьбу с пандемией COVID-19. Он призван оздоровить экономику, пострадавшую от рецессии, вызванной пандемией нового коронавируса, создать новые рабочие места и способствовать процветанию канадцев в ближайшие десятилетия», — подчеркнула Фриланд.

Глава минфина напомнила депутатам, что в прошлом году правительство из-за пандемии так и не смогло принять бюджет. Всего Канада потратила за прошедший финансовый год (который закончился 1 апреля) 354,2 млрд канадских долларов ($282,9 млрд).

По расчётам финансового ведомства, уже в 2022—2023 финансовом году дефицит бюджета Канады должен сократиться до 60 млрд канадских долларов ($47,93 млрд). В 2025—2026 годах — уменьшиться ещё в два раза, до 30 млрд канадских долларов ($23,96 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Канады планирует потратить $5,3 млрд на борьбу с пандемией коронавируса.

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