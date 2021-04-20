Благовещенск, 20 апреля, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Арбитраж Амурской области отклонил претензии санированного «Азиатско-Тихоокеанского банка» к его бывшим топ-менеджерам на сумму 13,5 млрд рублей, которые фигурировали как убытки. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

George Hodan Иск в суд

19 апреля 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Аныша — «отказать в иске», «отменить обеспечение» и «прекратить производство по делу в части (по аналогии с п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 года №36)». Прочие детали вердикта пока не сообщаются.

Претензии к бывшим контролировавшим АТБ лицам были поданы Центробанком России в ноябре 2019 года. Сумма иска составила 13 509 246 573,84 рубля. Далее истцом в деле против 13 физлиц и одного юрлица фигурировал сам АТБ. Среди ответчиков были как бывший глава правления, так и его заместители. В ноябре 2019 года по делу были наложены обеспечительные меры — арест на имущество. В феврале 2021 года претензии к семи фигурантам истец отозвал.

Напомним, банк учредили в феврале 1992 года. Летом 2018 года ЦБ РФ снизил уставный капитал банка до одного рубля, а еще ранее ввёл временную администрацию. Год назад, весной 2020 года была сделана попытка реализовать пакет акций санируемого амурского банка. На март 2021 года 99,9% акций всё ещё оставались у ЦБ РФ. Ими управляет ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».