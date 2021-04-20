Амурск, Хабаровский край, , 03:06 — REGNUM В Хабаровском крае в минувшие выходные на территории заброшенного целлюлозно-бумажного комбината обнаружили более 700 ртутных градусников, многие уже разбитые. Читайте также: В Москве возбудили дело из-за выброшенных пробирок с кровью Градусники обнаружил местный житель и сообщил в Роспортребнадзор. «Свалка находилась в Амурске, никакой угрозы для населения она не представляла. В итоге все градусники утилизированы, а администрации поселения выдано предписание по проведению дополнительных мероприятий по демеркуризации, которые будут осуществляться с участием специализированных бригад», — рассказали DVHAB.ru в краевом Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи возбудили уголовное дело из-за выброшенных на дорогу пробирок с анализами.