Нижний Новгород, , 03:03 — REGNUM Спасатели обнаружили тело ребенка под завалами многоквартирного дома в селе Маргуша Нижегородской области, в котором взорвался газ. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Ранее из-под завалов обрушившегося дома был извлечен живым грудной ребенок. Пострадавшими в результате ЧП числятся восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля пожарные ликвидировали открытое горение, начавшееся после взрыва газа в Маргуше.

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