Красноярск, , 03:38 — REGNUM Во вторник, 20 апреля, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой снег, температура воздуха −3…−1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:30 на Театральной площади было — 9 °C.

Ночью с 20 на 21 марта ожидается до −9…−7 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В среду, 21 апреля, в Красноярске до 0…+2 °C днём и −6…−4 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В четверг, 22 апреля, в Красноярске ожидается до +2…+4 °C днём. Ночью — до −5…−3 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 апреля на юге Туруханского района и Эвенкийского МР ожидается северо-западный ветер на порывах до 15−18 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края северо-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 25 м/с, на дорогах гололедица.