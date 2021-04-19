Южно-Сахалинск, 20 апреля, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Депутаты Сахалинской областной думы отчитались о своих доходах за 2020 год. Самым богатым народным избранником стал заключенный в СИЗО Хабаровска Дмитрий Пашов, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных опубликованных деклараций депутатов островного региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мошенничество

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Дмитрий Пашов одержал победу на выборах депутатов Сахалинской областной думы в качестве самовыдвиженца. По официальным данным, он является советником генерального директора ООО «Монерон». За 2020 год Пашов задекларировал доход в сумме 6,3 млрд рублей. Его супруга отчиталась о доходе в 215 тыс. рублей. В собственности семьи Пашовых квартира, земельный участок и жилой дом. Сам депутат транспортных средств не имеет, на супругу зарегистрирован автомобиль ToyotaRush.

На втором месте за Пашовым с огромным отрывом идёт депутат Саркис Акопян, избранный от «Единой России» и являющийся директором ООО «АРМСАХСТРОЙ». Он за 2020 год задекларировал доход в сумме 45,3 млн рублей. За Акопяном числится сразу 15 земельных участков, жилой дом, квартира и нежилое помещение. Супруга единоросса официально показала доход всего в 205 тыс. рублей. На Акопяна оформлен автобус Toyota HIACE.

Замыкает тройку самых богатых депутатов Сахалина Наталья Ждакаева, которая была избрана от КПРФ. Она работает в думе на постоянной основе и занимает должность заместителя председателя постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политике. Ждакаева за 2020 год задекларировала доход в сумме 32 млн рублей. В собственности у коммунистки земельный участок, жилой дом и четыре квартиры. Ждакаева владеет автомобилем Toyota Land Cruizer Prado.

Самый маленький доход за 2020 год показала депутат от «Единой России» Татьяна Кофман. Учитель истории и обществознания МБОУ Лицея №1 заработала всего 1,7 млн рублей, её супруг — чуть больше одного млн рублей. В собственности у семьи депутата земельный участок и две квартиры.

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Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Камчатки Валерий Пономарев за 2020 год существенно увеличил собственные доходы — он задекларировал 4 181 773 260 рублей, годом ранее его доход составил почти 2 млрд 767 млн рублей.

28 февраля центральный районный суд Хабаровска отправил под арест депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова. По данным местных СМИ, Пашова обвиняют в занижении стоимости экспортируемых морепродуктов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Кроме того, следователи устанавливают связь Пашова с так называемым «крабовым королём» Олегом Каном, находящимся в розыске в связи с подозрением в организации убийства приморского предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году.