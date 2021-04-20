Нижний Новгород, , 02:36 — REGNUM Пожарные бригады ликвидировали открытое горение в селе Маргуша Нижегородской области, где после взрыва газа в жилом доме начался пожар, 20 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В 01.05 открытое горение ликвидировано», — сказано в сообщении.

Ранее представители ведомства объявили о локализации пожара.

Напомним, 20 апреля пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области сообщила, что из-за взрыва газа в многоквартирном доме в селе Маргуша возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Региональное правительство создало на месте ЧП оперативный штаб, который возглавит заместитель губернатора региона Дмитрий Краснов.

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