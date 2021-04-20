Нью-Йорк, США, , 03:38 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 19 апреля — первого рабочего дня недели — снижением. Больше других потерял Nasdaq — 0,98%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 123,04 пункта (0,36%), до уровня 34 077,63 пункта. S&P 500 потерял 22,19 пункта (0,53%), опустившись до уровня 4163,28 пункта. Nasdaq к завершению дня подешевел на 137,58 пункта (0,98%), снизившись до уровня 13 914,76 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня выросли на $0,35, до уровня $63,43 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 апреля — последнего рабочего дня недели — уверенным ростом. Больше других прибавил Dow Jones — 0,48%.

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