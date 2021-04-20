Бразилиа, , 02:23 — REGNUM В Бразилии за последние сутки общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 42 980 и достигло 13 943 071. Об этом 19 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

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Кроме того, с начала пандемии бразильские медики зарегистрировали 12 391 599 пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, а также 373 335 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

За истекшие 24 часа в Бразилии из-за последствий указанного заболевания умерли по меньшей мере 1657 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля университет бразильского штата Минас-Жерайс объявил о том, что его специалистами был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, обладающий сразу 18 мутациями.

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