Нижний Новгород, , 02:04 — REGNUM Уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области возбудили следователи, 20 апреля сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Оно заведено по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в трехэтажном доме по улице Новоселова в селе Маргуша взорвался газ. Здание обрушилось и на месте начался пожар, который удалось локализовать. В результате ЧП пострадали по меньшей мере семь человек.

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