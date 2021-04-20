Петропавловск-Камчатский, , 02:01 — REGNUM В школах Петропавловска-Камчатского 20 апреля из-за ухудшения погодных условий отменили занятия как в первую, так и во вторую смену. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Камчатского края.

По информации метеорологов, с вечера 19 апреля на Петропавловск-Камчатский начал оказывать влияние мощный циклон, который принёс в регион сильные осадки в виде дождя и снега. Отмечается, что самое большое количество осадков выпало утром 20 апреля.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой и второй смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования», — говорится в сообщении администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку со стороны Охотского моря надвигается циклон, который принесёт в регион снег с дождём и сильным ветром.

Читайте ранее в этом сюжете: Камчатку накроет охотоморский циклон