Нижний Новгород, , 01:51 — REGNUM Оперативный штаб создали на месте ЧП в селе Маргуша в Нижегородской области, где из-за взрыва газа обрушился жилой дом и произошел пожар. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такое поручение отдал губернатор региона Глеб Никитин. Возглавит оперштаб замгубернатора области Дмитрий Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление МЧС РФ по Нижегородской области объявило о локализации пожара, начавшегося после взрыва газа в доме в селе Маргуша.

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