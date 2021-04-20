20 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили нападение бойцовой собаки на женщину с ребёнком в Москве.

Елизавета Коробова, , 07:53 — REGNUM Сообщение пресс-службы главного следственного управления СК России по Москве, согласно которому СК РФ начал доследственную проверку по информации о нападении бойцовой собаки на женщину с ребёнком в столице, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свои мысли 20 апреля в социальной сети Facebook.

Клыки

«Оказывается, что в основном виновниками нападения становятся не какие-то бродячие собаки, а нерадивые хозяева!» — пишет Елена З.

Многие пользователи оказались в ужасе от данной новости. Люди уверены, что государству необходимо как можно скорее проработать вопрос о наказании для хозяев опасных собак.

«Какой ужас! Когда закон в нашей стране начнёт охранять людей от собак и их хозяев?» — задаётся вопросом Изольда Н.

Некоторые комментаторы считают, что в произошедшем виноват хозяин бойцового пса. Граждане уверены, что собака тут вообще не виновата.

«Виноват только хозяин собаки! Собака абсолютно ни при чём!» — обратил внимание Арсений О.

Часть людей призвала пострадавшую сторону обратиться в суд и полицию, чтобы стрясти с владельца опасной собаки деньги.

«Я бы на их месте накатал заяву на владельца в полицию, а потом ещё и в суд бы пошёл. Содрал бы по максимуму денег с него», — заявил Александр Ф.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Ряд пользователей выразил уверенность, что пора серьёзно наказывать владельцев опасных собак, которые должны нести ответственность. Граждане считают, что собака может быть страшным оружием.

«Любой идиот может из собаки сделать опасное животное, тем более, если это бойцовые породы! Строго в наморднике и на поводке нужно выгуливать и штрафы такие впаривать, чтобы сто раз подумали, прежде чем заводить собаку!» — поделилась своим мнением Милена В.

Нашлись и те, кто поделился историями того, как повстречался с опасными собаками и их недалёкими хозяевами.

«Я недавно отбивалась от стафа бесповодочного! Своего старенького ризена спасала! Но я учёная! У меня был шокер! Самое мерзкое, что хозяин того стафа был очень недоволен!» — отметила Юлиана Ю.

Напомним, 19 апреля пресс-служба главного следственного управления СК России по Москве сообщила журналистам, что СК РФ начал доследственную проверку по информации о нападении бойцовой собаки на женщину с ребёнком в столице.