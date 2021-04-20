Вашингтон, , 02:03 — REGNUM ООН призывает к сдержанности все стороны конфликта на Украине, заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в ходе онлайн-переговоров с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом говорится в опубликованном 19 апреля заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик «Говоря о ситуации на востоке Украины, генеральный секретарь подчеркнул важность того, чтобы все стороны продемонстрировали сдержанность и избегали любых действий и заявлений, которые могут усилить напряженность»

По его словам, глава ООН в разговоре с Линде также подтвердил свою поддержку усилий участников контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и «нормандского формата».

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде заявил, что Украинская сторона нарушает договорённости по режиму прекращения огня и дополнительным мерам контроля перемирия в Донбассе.

Читайте также: ВСУ обстреляли пригород Донецка из тяжёлых миномётов

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров заявил главе ОБСЕ о грубых нарушениях со стороны ВСУ в Донбассе