Хьюстон, США, , 01:42 — REGNUM Новый вид коронавируса SARS-CoV-2 выявили ученые американского университета A&M в Техасе, сообщает Синьхуа.

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Исследователи утверждают, что вариант коронавируса, получивший наименование BV-1, был выявлен у одного из пациентов — студента университета. Впервые коронавирусную инфекцию у него подтвердили 5 марта. У него болезнь протекала в мягкой форме. Второй тест, проведенный 25 марта, также показал положительный результат.

Ученые отмечают, что болезнь с этим вариантом коронавируса протекает дольше обычного. При этом уже 9 апреля тест на выявление COVID-19 показал отрицательный результат. Ученые предполагают, что BV-1 является одной из разновидностей британского штамма коронавируса. Они не исключили, что этот вариант может быть более устойчивым к антителам.

«Этот вариант сочетает генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, тяжелым протеканием болезни, а также высокой устойчивостью к антителам», — сообщили исследователи.

В настоящее время ученые отслеживают другие случаи заражения BV-1. При этом исследователи затруднились ответить, насколько распространена эта разновидность в Соединенных Штатах.