Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Смерть полицейского Брайана Сикника, защищавшего Капитолий во время штурма здания в январе, наступила по естественным причинам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные главного судебно-медицинского эксперта округа Колумбия Франсиско Диаса.

По его данным, судмедэксперты не обнаружили следов травм на теле погибшего сотрудника правоохранительных органов. При этом экспертиза также не выявили следов аллергической реакции на неизвестное вещество, которое распылил один из нападавших во время штурма. Судмедэксперты пришли к выводу, что Сикник скончался от двух инсультов.

Других подробностей и состоянии Сикника перед гибелью не приводится. В частности, не раскрывается, страдал ли полицейский от каких-либо хронических заболеваний. Газета предполагает, что выводы судмедэкспертизы затруднят возможность возложить вину в гибели Сикника на обвиняемых по делу о штурме здания Конгресса США.