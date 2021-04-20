Подгорица, , 02:02 — REGNUM Правительство Черногории преисполнено решимости активизировать процесс реформ и добиться конкретных, поддающихся измерению результатов во всех областях, и особенно в области верховенства права, заявил 19 апреля главный черногорский переговорщик с ЕС Зорка Кордич в интервью послу Румынии Матеему Виорелу Андерлеану. По их словам, цель правительства состоит в том, чтобы стать следующим членом ЕС, и мы готовы четко продемонстрировать внешнеполитические обязательства на первой политической межправительственной конференции с ЕСОб этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Главный переговорщик ознакомила посла с текущей и планируемой деятельностью в переговорном процессе и выразил ожидание того, что внедрение новой методологии будет способствовать динамическому процессу и ускорению интеграции общества в ЕС. Она отметила, что Черногория воспользуется этим приёмом наилучшим образом. Она указала, что Черногория хочет вступить в ЕС, когда она будет готова к этому, и что принадлежность Подгорицы к европейской семье проявляется посредством полного соблюдения Общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Посол Румынии 19 апреля заявил о полной поддержке государствами интеграции Черногории в ЕС. Указывая на то, что Румыния будет продолжать продвигать политику расширения ЕС. Принимая во внимание богатый опыт посла в переговорном процессе Румынии, он указал на необходимость укрепления административного потенциала, а также сохранение потенциала миссии при ЕС.