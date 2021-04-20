Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Список стран, которые не стоит посещать американским гражданам из-за ситуации с коронавирусом, будет расширен. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба госдепартамента США.

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Планируется, что об изменениях будет объявлено в ближайшее время. В ведомстве также отметили, что новый список должны войти около 80% стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля власти американского штата Нью-Йорк отменили требование о прохождении карантина, для лиц, прибывающих в регион из других стран.

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