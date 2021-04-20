Подгорица, , 04:50 — REGNUM Западные Балканы — чрезвычайно важны для европейского континента, а Черногория и регион — его неотделимая часть, заявил 19 апреля министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович в Париже на встрече с президентом Группы дружбы Франция-Западные Балканы и секретарем Комиссии по европейским делам Мартой де Сидрак. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«В том же духе необходимо работать над изменением нарративов и представлений о регионе Западных Балкан в государствах-членах Союза, то есть укреплять взаимный диалог ЕС и его отношения с Черногорией и другими странами региона», — подчеркнул Радулович.

На встрече было отмечено, что Черногория высоко ценит поддержку Франции, так как эта страна — одна из самых влиятельных членов ЕС, предоставляющая поддержку Черногории.

Глава МИД Черногории поблагодарил сенатора Сидрак за личный вклад и значительную поддержку Франции процесса вступления западнобалканских стран в ЕС.