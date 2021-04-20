20 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 07:58 — REGNUM Заявление внештатного советника министра обороны Украины Юрия Бутусова о том, что, если в Донбассе возобновится полномасштабная война, украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014 году, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 апреля в социальной сети Facebook.

Потери Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Да неужели не готовы? Вы только детей Донбасса можете убивать?» — задаётся вопросом Нина Р.

Многие пользователи отметили, что данное заявление идёт вразрез той пропаганде, которую во внешний мир несут украинские власти. Люди уверены, что украинские войска действительно представляют собой печальное зрелище.

«Ещё вчера они говорили совсем обратное. О мощи украинской армии, о патриотизме украинцев и желании защищать свою Родину! А сегодня, оказывается, армии и патриотизма в Украине нет, якобы каждый сам за себя!» — отметила Галина Т.

Некоторые комментаторы считают, что украинская армия готова воевать только с мирным населением, но к полноценной полномасштабной войне она не готова.

«Все боеприпасы, видимо, уже потратили на мирное население Донбасса. Больше не хотите с детьми и стариками воевать? Ну-ну», — пишет Сергей Ж.

Учащиеся Одесской военной академии на учениях Ministry of Defense of Ukraine

Часть людей выразила уверенность, что подобные заявления Бутусова призваны усыпить бдительность, чтобы использовать данный момент для внезапной атаки. Граждане призвали ДНР, ЛНР и российских пограничников держать ухо востро.

«Семь лет воевали, а тут вдруг не готовы! Не вешайте лапшу на уши. Украина просто бросает пыль в глаза», — предполагает Татьяна С.

Отдельные пользователи уверены, что украинская армия действительно на данный момент выглядит не в лучшем свете и поэтому некоторые люди пытаются предостеречь горячие головы в Киеве от начала полноценной войны.

«С кем воевать собирались? Не армия, а сплошной сброд. Наркоманы со всех бывших республик СНГ. И притом никто не хочет воевать даром. Все знают, в какую сумму оценивается их присутствие в зоне столкновения. А если говорить простым русским языком, убивать детей, стариков и просто обычных людей. Одного не могу понят: зачем с ними, этими горе-вояками цацкаются?» — задаётся вопросом Раиса Р.

Боевые стрельбы Ministry of Defense of Ukraine

Нашлись и те, кто заявил о том, что все участники вероятного конфликта уже давно готовы к встрече друг с другом, и поэтому жалобы на проблемы с армией уже не принимаются.

«Да ладно пургу тут нести. Своему хозяину эту байку расскажете. Готовы или не готовы — неважно. Теперь уже поздно заднюю включать. У нас всё готово. Вам понравится!» — написал Василий К.

Напомним, 19 апреля внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил в интервью каналу «Апостроф», что, если в Донбассе возобновится полномасштабная война, украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014 году.