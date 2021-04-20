Светлана Рыбина, 20 апреля 2021, 07:51 — REGNUM Заявление чешского генпрокурора Павла Земана о том, что за нападением на склад во Врбетице на востоке Чехии стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вызвало бурю эмоций в интернете. Граждане выразили своё мнение 20 апреля в социальной сети Facebook.

Версия. Борис Джонсон и Тереза Мэй
Версия. Борис Джонсон и Тереза Мэй
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот наши спардеймены! Летают из одной страны в другую. То взорвут, то отравят. Ну, на все руки мастера!» — указала Галина Л.

Многие пользователи считают, что такое обвинение со стороны чешского генпрокурора звучит крайне смешно. Люди считают, что руководителю ведомства стоило придумать более убедительную версию событий.

«Поражает больное воображение и скудоумие чешских властей… что-то глупее этого трудно себе представить», — отметила Валентина Б.

Некоторые комментаторы не смогли воспринять данную новость всерьёз, но предположили, что среди российских разведчиков наблюдается кадровый голод, поэтому всю «грязную работу» поручают только двум агентам.

«А больше у нас некому. Кому же ещё, кроме наших славных туристов? От себя добавлю: сто процентов в выборы в Америке они вмешивались, стоит тоже проверить», — считает Anastasia S.

Павел Земан
Павел Земан
Občanská demokratická strana

Часть людей убеждены, что версия генпрокурора звучит скорее как шпионский роман, нежели случай, который действительно мог произойти на территории Чехии.

«Смешались в кучу кони, люди. Вот наворотили! Такую уже ахинею несут, лишь бы что», — поделилась своим мнением Ирина С.

Ряд пользователей убеждён, что за всей этой шизофренией стоит Вашингтон, который особо не задумывается, какого качества сценарий российской «агрессии» следует скармливать европейскому обывателю.

«Европа в этой антироссийской истерии дошла до ручки. Старец из США дал всем отмашку, и понеслось», — предполагает Наталия М.

Здание службы внешнеполитической разведки Великобритании
Здание службы внешнеполитической разведки Великобритании
© ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считает, что Европа, которая, судя по всему, находится в болезненном состоянии, может угрожать не только себе или России, но уже и всему миру.

«Кто-то считает, что Европа сошла с ума, но ведь она действительно сошла с ума! А в таком состоянии можно сделать что угодно. Хоть весь мир в труху. Не смешно уже, а страшно», — пишет Олег В.

Напомним, 19 апреля чешский генпрокурор Павел Земан заявил журналистам, что за нападением на склад во Врбетице на востоке Чехии стоят те же люди, которых в Великобритании подозревают в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Тогда Лондон обвинил в покушении якобы агентов российских спецслужб Александра Петрова и Руслана Боширова.