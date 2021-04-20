Белград, , 04:39 — REGNUM Посол Сербии в США Марко Джурич в интервью сербскому новостному агенству RTS 19 апреля заявил, что Белград полностью осознает реальный расклад сил в Косово и Метохии, но отметил, что необходимо найти «справедливое решение», которым обе стороны будут одинаково довольны. Джурич добавил, что Косово для сербов является колыбелью национальной идентичности.

«В Косово покоятся наши короли и наши святые, и там также проживает небольшая сербская община, которой удается выживать, будучи меньшинством. Мы, сербы, считаем Косово частью нашей территории», — подчеркнул Джурич.

Он указал, что Сербия открыта для диалога, основанного на компромиссе, который решит косовский вопрос, и установит в регионе устойчивый мир и стабильность.

«Мы хотим, чтобы всё было сделано так, чтобы ни одна из сторон не чувствовала себя обиженной, так, чтобы частично были удовлетворены амбиции и одной, и другой стороны. Это, конечно, нелегкая задача. Но мы должны начать вести переговоры, потому что лучше вести переговоры тысячу дней, чем однажды вступить в конфликт», — указал Джурич.