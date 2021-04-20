Нижний Новгород, , 00:47 — REGNUM Пожар, начавшийся после взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области, локализован, 20 апреля сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

Огонь локализовали на площади 900 квадратных метров. При этом пожар привел к разрушениям на площади 1300 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Нижегородской области объявил, что в завалах, образовавшихся после взрыва дома в селе Маргуша, нашли и спасли грудного ребенка.

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